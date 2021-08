In Sicilia costo Rc auto in calo rispetto al resto d’Italia

Secondo una ricerca pubblicata dall’osservatorio Rc auto di Facile.it e condotta su un campione di 840.000 preventivi effettuati nell’isola, la Sicilia, in controtendenza rispetto ad altre parti d’Italia, non ha fatto registrare un aumento dei premi medi Rc auto. Per assicurare un veicolo a 4 ruote occorrono in media 444,51 euro, il 13,74% in meno rispetto allo scorso anno contro il 12,5% del dato nazionale: in tutta l’isola ribassi a doppia cifra con cali differenti da provincia a provincia.

Il calo maggiore è stato registrato a Messina dove a luglio il premio medio era pari a 485,45 euro, -18,46% negli ultimi dodici mesi; nonostante l’elevata diminuzione, però, gli automobilisti messinesi devono fare i conti con le tariffe Rc Auto più alte della regione. Seguono nella classifica regionale la provincia di Catania, dove a luglio 2021 la diminuzione è stata del 16,11% su base annua, con un premio medio di 451,25 euro, e quella di Caltanissetta, dove il calo annuale è stato del 14,87%, con un premio medio fermo a 430,94 euro. Diminuzioni inferiori alla media regionale, invece, per Ragusa, (421,10 euro, -13,70%), Trapani (407,08 euro, -12,95%) e Siracusa (381,91 euro, -12,69%). Chiudono la classifica le province di Enna, dove lo scorso mese il prezzo è sceso dell’11,41% rispetto a luglio 2020, stabilizzandosi a 326,91 euro, il più basso registrato nella regione, Palermo (479,71 euro, -10,71%) e Agrigento (394,06 euro, -10,55%).