93 tartarughine caretta caretta sono nate sulla spiaggia di Sampieri

93 tartarughine caretta caretta (nella foto i gusci schiusi) sono nate nel nido sulla spiaggia di Sampieri, come hanno rilevato i volontari speciali del Wwf che lo scorso 5 giugno avevano approntato il corridoio di accesso per le tartarughe caretta caretta che dovevano nidificare. Il risultato dopo i 90 giorni circa di incubazione ha sorpreso anche gli operatori perché 93 “neonate” hanno raggiunto il mare, 9 uova non sono state fecondate e 2 tartarughine non sono sopravvissute. La cura dei volontari, il rispetto da parte dei tanti bagnanti che hanno affollato la spiaggia nei 3 mesi di incubazione hanno consentito un risultato considerato eccezionale dalla biologa marina Oleana Prato, referente del progetto Tartarughe del Wwf Italia e di Life Euroturtles. La Sicilia quest’anno ha registrato il record di ben 50 nidi di tartarughe e quello di Sampieri è stato tra i più fecondi.