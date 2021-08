Alitalia sta per diventare Ita e nel frattempo sospende i voli da Comiso a Roma e Milano

Le tratte da Comiso per Roma e Milano operate da Alitalia sono state le più gettonate dell’estate. La preoccupazione per lo stop ad Alitalia e l’avvento della nuova compagnia Ita, operativa dal 15 ottobre, accende i fari sui voli in regime di continuità territoriale. Che fine faranno le 2 tratte sovvenzionate con un risorse regionali e del territorio? Sul sito provvisorio della nuova compagnia non compaiono al momento i voli da e per Comiso nonostante la vendita dei biglietti da parte di Ita sia già stata avviata. L’appello della Cisl è diretto: “Enac- dice Dionisio Giordano della Fit Cisl – deve certamente garantire che sia Ita a proseguire i collegamenti aerei operati sulle rotte da e per Comiso, così come richiesto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 13 agosto dal dipartimento regionale dei Trasporti. Ma non basta, è giunto il momento di vedere concretamente riconosciuto il principio di insularità già attribuito alla Sicilia dalla Comunità Europea, per consentire ai siciliani incolpevoli del gap infrastrutturale con il resto del continente, di avere le stesse opportunità degli altri cittadini europei”. Soaco, la società di gestione dell’aeroporto di Comiso, ha già contattato Enac e ha ricevuto rassicurazioni riguardo alla possibilità di individuare un’immediata soluzione per garantire la continuità territoriale. Tocca ad Enac individuare la modalità migliore per attivare una procedura di urgenza per garantire che Roma e Milano siano raggiungibili con voli in regime di continuità territoriale a costi accessibili e soprattutto senza le variazioni imposte dal mercato.