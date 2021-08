Covid: l’Asp attiva nuovi punti vaccinali in provincia di Ragusa

L’Asp di Ragusa ha attivato nuovi punti vaccinali decentrati che si aggiungono agli esistenti con l’obiettivo di raggiungere il previsto target del 70 per cento della popolazione. Di seguito la nuova organizzazione: Chiaramonte Gulfi – – Centro Diurno San Giuseppe – il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 12.00. Ispica – corso Garibaldi, 11 – venerdì 27 agosto e venerdì 3 settembre dalle ore 18.00 alle 22.00. Acate – via Vittorio Veneto, 98 – Poliambulatorio Guardia Medica – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 – il martedì e il venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00. L’hub vaccinale di “Fiere” – Vittoria, da mercoledì 25 agosto ha ampliato gli orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica: 8.00 – 12.00. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle ore 17.00 – 20.00. Dal 27 agosto inizia il trasferimento dell’hub PalaMinardi che ritorna ad avere una sola sede quell’ex ospedale Civile, piazza Caduti di Nassirya. Inoltre, si precisa che a partire da sabato 28 agosto (pomeriggio 17.00/20.00) e domenica 29 mattina 8.00/12.00 si effettuerà la vaccinazione all’ex ospedale Civile. Pertanto, dal 30 agosto, nella nuova e unica sede, effettuerà il seguente orario di apertura: Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica 08.00 – 12.00

martedì e sabato 17.00 – 20.00. Gli hub di Modica, Scicli, il centro vaccinale dell’ospedale “Regina Margherita” – Comiso e quello di Santa Croce Camerina, mantengono sempre la stessa programmazione. La programmazione dei centri vaccinali e dei drive in è consultabile sul sito e la pagina Facebook di Ragusa.