Covid, 3 morti in 24 ore nel Ragusano e oltre 2.500 positivi

Continua l’impennata di contagi covid in provincia di Ragusa, dove si sono registrati anche 3 decessi nelle ultime 24 ore. Quella iblea p la provincia con il numero più alto di casi in Sicilia, con oltre 2.500 positivi, di circa 2.400 in isolamento domiciliare e un centinaio ricoverati in ospedale. Stando ai parametri generali la situazione più grave si registra ad Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica e Vittoria, dove è operativo fin da subito l’obbligo delle mascherine anche all’aperto, come disposto dalla nuova ordinanza regionale per il contenimento della pandemia covid.

I dati dei positivi comune per comune

Acate 45

Chiaramonte G. 25

Comiso 342

Giarratana 6

Ispica 77

Modica 208

Monterosso Almo 1

Pozzallo 98

Ragusa 347

Santa Croce Camerina 80

Scicli 91

Vittoria 1.086