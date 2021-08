Novenario in onore del patrono San Giovanni. Niente assembramenti

Si conclude domenica 29 il novenario in onore del patrono S. Giovanni. Anche quest’anno la festa del patrono, che cade domenica 29, sarà celebrata senza processione e manifestazioni esterne di alcun tipo. I fedeli possono accedere comunque alla Cattedrale per le preghiere. Il simulacro è stato traslato già dalla nicchia che lo ospita tutto l’anno sino al transetto, accanto all’altare maggiore, per la venerazione di devoti e fedeli. Il comitato dei festeggiamenti, anche quest’anno, considerato che non ci sarà la processione, invita chiunque lo voglia ad esporre sul proprio balcone il drappo di San Giovanni Battista. Il parroco Don Giovanni Burrafato ha raccomandato ai fedeli che vogliono rendere omaggio al patrono di evitare assembramenti in particolare nei giorni del novenario e ha rivolto l’invito a quanti hanno promesso il voto di partecipare alla processione di adempiere al loro desiderio accedendo una torcia davanti simulacro di San Giovanni nel giardino di corso Vittorio Veneto.