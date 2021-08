Spiagge invase da scalmanati, regole anti covid disattese e ubriachi: ecco la notte di ferragosto

La solita orda di scalmanati irresponsabili e maleducati ha invaso un po’ tutte le spiagge del litorale ibleo, da quello sciclitano al limitrofo modicano, passando per Marina di Ragusa e fino a Marina Marza, nell’Ispicese. Dove più e dove meno, migliaia di ragazzini e “grandicelli” hanno comunque deciso di fare bisboccia, schiamazzando e ballando in riva al mare e dando luogo a pericolosi assembramenti che favoriscono eventuali contagi covid, anche tra chi ha fatto la seconda dose di vaccino, montando tende in spiaggia e bevendo alcolici come se non ci fosse un domani. E’ stato un continuo rincorrersi tra chi aveva già deciso di violare le regole sempre e comunque, e chi invece era chiamato a farle rispettare. E’ stato necessario ad esempio sgomberare la spiaggia di Sampieri. Situazione simile anche a Donnalucata, Bruca e nel resto degli arenili sciclitani, dove una ordinanza sindacale ne aveva vietato l’accesso. Ma l’inciviltà e la maleducazione sono state palpabili anche laddove altri sindaci avevano usato una mano più leggera, consentendo l’accesso nelle spiagge, ma vietando ovviamente bivacchi e quant’altro. Polizia locale e forze dell’ordine in generale impegnati a vigilare, a riportare ad un latitante senso di responsabilità. Ambulanze a sirene spiegate in lungo e in largo per la provincia a raccattare soggetti ubriachi. Tutto questo e molto altro ha caratterizzato la notte di ferragosto sotto il segno del covid. L’irresponsabilità, il menefreghismo, l’egoismo collettivo di coloro che dovrebbero rappresentare le basi della società del domani (Dio ce ne scampi) sono la cartina di tornasole di un modo di comprtarsi e di rapportarsi tramandato da generazioni, e di quanti dovrebbero passarsi la mano sulla coscienza (ma ovviamente non lo fanno), preferendo magari pontificare sull’utilità dei vaccini anti covid e sulla necessità di farli a prescindere, sorvolando “giustamente” sugli atteggiamenti irresponsabili e trasgressivi dei loro stessi figli, che, con i loro comportamenti censurabili, vanificano puntualmente ogni tentativo di uscire da questa situazione. Ma l’importante è ubriacarsi in spiaggia per festeggiare il ferragosto e chissenefrega se poi aumentano di nuovo i contagi (almeno quelli che si sanno) in maniera esponenziale. Viva la vida, come cantano i Coldplay, e “comu veni si cunta”, come dicevano i nostri avi, che non si sbagliavano mai. E’ chiaro che non si deve fare di tutta l’erba un fascio, e, per fortuna, esiste anche chi è dotato di un minimo di senno. Ma chi invece leggendo queste righe “se la sente” (ma ne dubitiamo), rifletta e faccia un bagno di umiltà, se ci riesce. Intanto la Sicilia viaggia a vele spiegate verso la zona gialla e, se tra una settimana vi ripiomberemo, è già chiaro chi dovremo “ringraziare”, prima di prendercela con i cosiddetti “no vax” o, più semplicemente, con chi esercita il diritto dovere di ragionare con la propria testa, affrontando questa pandemia con senso di responsabilità e attenzione quotidiani, rispettando le opinioni e le convinzioni altrui e pretendendo un rispetto reciproco, che, ovviamente, il più delle volte non c’è.