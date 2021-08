Le api soffrono, il miele scarseggia, l’ambiente peggiora. In Sicilia, ed in particolare negli Iblei, il cui miele è stato cantato e vantato sin dall’antichità da Strabone a Virgilio, il calo della produzione del miele non è solo un indicatore economico ma evidenzia un malessere generale che parte dalle api ed arriva, alla fine della catena, al consumatore. Proprio partendo dal “mercato” bisogna subito dire che la stagione sarà avara di miele perché le api da aprile ad estate inoltrata non hanno avuto acqua e fioritura a sufficienza per depositare il frutto del loro “lavoro”. I prezzi rialzano ed il miele, da quello più tradizionale ai millefiori, al timo sarà scarso. Secondo una stima approssimativa della responsabile provinciale del Fai (Federazione apicoltori italiani), Irene Bonvento, ci sarà un calo di oltre il 90%. Dice Bonvento: “Tutto il settore è in difficoltà. I circa 150 apicoltori registrati al Fai e gli altri che operano individualmente hanno dovuto sopperire alla mancanza di nutrimento delle api dalla primavera ad oggi. Le api sono state nutrite con un prodotto specifico, il candito, un impasto ricco di zucchero, che ha rappresentato un costo in più in un comparto già in difficoltà”. La mancanza del miele è il termometro più evidente del degrado ambientale e del cambiamento climatico. La siccità ha causato la mancata crescita di fiori e da qui l’impossibilità di nutrimento naturale per le api. Il caldo eccessivo ha fatto il resto e le api sciamano oggi alla ricerca di cibo, impossibilitate a chiudere il loro “ciclo” naturale. Una delle conseguenze nel prossimo futuro, dicono gli apicoltori iblei, sarà anche la mancata impollinazione di tutti i prodotti della fascia trasformata, dalle angurie ai pomodori, dai peperoni alle zucchine. Anche questo è un segnale importante che la natura lancia e che testimonia il degrado ambientale.