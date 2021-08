C’è chi fa a casa il test rapido e se ne va in giro pur essendo positivo

“Vanno al supermercato o in farmacia per comprare i test rapidi, li provano a casa, scoprono di essere positivi ma non ci comunicano il risultato, così il giorno dopo possono andare al lavoro o uscire con gli amici, incuranti della salute altrui o convinti di non rappresentare un problema perché asintomatici: è anche a causa di questa gente che il virus avanza”. A lanciare l’allarme su quelli che definisce i contagi “fantasma” è il direttore generale dell’Asp di Ragusa Angelo Aliquò attraverso un post sulla sua pagina social ripreso. Il manager sottolinea che casi del genere vengono segnalati non solo nella provincia iblea ma in tutta la Sicilia, prima regione in Italia per numero di contagi giornalieri, e indica anche una possibile soluzione: “Vietare la vendita di questi kit nei supermercati, mentre in farmacia bisognerebbe limitarne l’uso all’interno dell’esercizio e nelle mani dei dottori, così che il risultato venga poi comunicato ai nostri uffici e scatti tutta la procedura anti covid, dalla quarantena domiciliare al tracciamento”.