Circa 2.000 positivi covid e 3 morti nelle ultime ore nel Ragusano. I deceduti sono tutti persone anziane tra i 70 e gli 85 anni, non vaccinati e da tempo in terapia intensiva. Tra i comuni iblei il più messo male è Vittoria con oltre 700 casi, seguito da Ragusa con 306 positivi. Tutti gli altri comuni della provincia di Ragusa restano sotto i 200 casi. Nel frattempo in Sicilia è aumentato del 14,7% il numero dei positivi rispetto alla settimana scorsa.