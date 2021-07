3 luoghi da scoprire con l’Associazione Guide turistiche

Tre luoghi da scoprire con l’Associazione Guide turistiche di Ragusa (Agt). Fino al 30 agosto le guide iblee accompagneranno in visite guidate alle rovine del villaggio bizantino di Kaukana, al tardo gotico del Convento della Croce a Scicli ed al Parco Archeologico di Cava d’Ispica. L’iniziativa denominata ”Percorsi al crepuscolo” è della Agt con l’obiettivo di far apprezzare al visitatore ma anche ai residenti una Sicilia inedita, che non è solo barocca ma una stratificazione di civiltà. Le passeggiate al tramonto permetteranno così di scoprire in orari inconsueti luoghi senza tempo e dai paesaggi accattivanti. Le visite avranno inizio alle 17 e si concluderanno alle 19,30.