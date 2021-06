Mobilità ciclo ferroviaria nella Val di Noto con Passiblei

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha ottenuto il finanziamento di 1,4 milioni di euro per la progettazione esecutiva di Passiblei, il sistema integrato di mobilità ciclo ferroviaria nella Val di Noto. Il progetto, di cui il Libero Consorzio di Ragusa è destinatario, interessa tutto il comprensorio della Sicilia Sud orientale e dei suoi beni riconosciuti patrimonio Unesco e, in particolare, coinvolge anche il Libero Consorzio di Siracusa, la Regione Sicilia, la Fondazione Unesco Sicilia, Rfi, Trenitalia, e tutti i Comuni del comprensorio. Il finanziamento di 1,4 milioni di euro riguarda in sintesi la messa a regime e la organizzazione del sistema di gestione e della ricettività nel suo complesso, la sostenibilità economico finanziaria del progetto, la unificazione e il completamento di tutte le progettualità esistenti lungo la linea. Passiblei è inserito al primo posto nella Linea di Azione 1 “Pianificazione e programmazione degli interventi”. Un risultato che fa ben sperare ai fini del successivo finanziamento dell’opera, dell’importo di oltre 50 milioni di euro. “Siamo molto soddisfatti per questo risultato – ha dichiarato il Commissario straordinario del Libero Consorzio Salvatore Piazza – che premia il lavoro svolto dagli uffici tecnici dell’ente, impegnati in questa iniziativa da febbraio 2015 su input dell’allora dirigente Vincenzo Corallo, il quale ha continuato a collaborare con il Libero Consorzio come esperto a titolo gratuito per portare a complimento l’iniziativa”. Passiblei promuove dunque una sorta di percorso del Barocco con l’integrazione di diverse componenti trasportistiche. L’antica linea ferroviaria Siracusa – Ragusa – Vizzini – Val d’Anapo, oggi completamente dismessa, si riconvertirà in configurazione green way, e quindi per un uso prevalentemente ciclabile (da Ragusa a Siracusa o viceversa). L’attuale tratta ferroviaria Siracusa – Ragusa, ancora in esercizio sebbene decisamente sotto utilizzata, ma fortemente orientata al nuovo uso turistico (fra l’altro già avviato con il “Treno del Barocco” Siracusa-Ragusa in esercizio stagionale), sarà invece oggetto di una attenta riqualificazione con interventi mirati soprattutto alle stazioni e al materiale rotabile. Sul versante montano, dove si sviluppa lungo la sede della vecchia ferrovia “ex secondaria” all’interno del nuovo Parco degli Iblei, il circuito è quindi indirizzato ad un turismo a carattere prevalentemente naturalistico, pur non mancando significative presenze di interesse storico/insediativo (quali ad esempio Palazzolo Acreide o la Necropoli di Pantalica), mentre sul versane pedemontano, dove si sviluppa la attuale sede ferroviaria in esercizio, è decisamente orientato ad un turismo a carattere culturale, soprattutto con la visita ai del centri barocco oggi riconosciuti patrimonio Unesco delle Città tardo barocche della Val di Noto e di Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica. Attraverso l’itinerario dei Passiblei il viaggiatore, dimensionando le soste e la durata del viaggio a proprio gradimento, sarà accompagnato alla scoperta dei luoghi iblei (Siracusa, Noto, Ispica, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Giarratana, Palazzolo Acreide, Pantalica, solo per citarne alcuni), per poi ritornare alla stazione di partenza dopo una vera e propria full immersion in un mondo ricco di storia, architetture uniche e paesaggi mozzafiato.