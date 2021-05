Dopo alcune settimane, scende di nuovo sotto quota mille il numero di positivi al covid nel Ragusano: la diminuzione più significativa si registra a Vittoria. Proseguono intanto a pieno ritmo le vaccinazioni negli hub della provincia iblea, e da ora è possibile vaccinarsi anche per i maturandi di tutta la Sicilia, prima regione in Italia ad aver agito in tal senso.