Nasce a Ragusa l’associazione nazionale polizia penitenziaria

Si è costituita a Ragusa l’Anppe, Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria. La prima dirigenza è formata da Giuseppe Pantuso, Presidente, Giuseppe Pusello vice Presidente, Francesco Accardi vice Presidente, Roberto Di Benedetto tesoriere e Attilio Calabrese, segretario. In pochi giorni si sono iscritti più di 90 soci e la proiezione lascia ben sperare. La composizione dei nuovi iscritti proviene dal personale in congedo o attualmente in servizio. Ci sono parecchi soci provenienti dal mondo avisino, considerata la presenza nel direttivo Avis del presidente Giuseppe Pantuso, ed infine molti sostenitori e simpatizzanti.

L’Anppe è stata fondata nell’anno 1998. È la prima e unica Associazione che rappresenta il personale in quiescenza del Corpo di polizia Penitenziaria. Infatti, attraverso i suoi aderenti, essa lega una lunga e permanente continuità storica di spessore centenario che risale al Corpo di Polizia Penitenziaria, e al Corpo degli Agenti di Custodia di spessore centenari. L’Anppe è stata posta sotto la tutela e il coordinamento del Ministero della Giustizia, con articolazioni su tutto il territorio nazionale. Tra i suoi molteplici fini statutari, oltre a quelli di assistenza, solidarietà e volontariato, spicca, in particolare, quello di mantenere vive le tradizioni del Corpo di polizia Penitenziaria e di onorare i caduti. Promuove cerimonie e adunate Nazionali e partecipa a manifestazioni di carattere militare e civile, in ogni sede, con le altre istituzioni della Repubblica presenti nel territorio.

Nelle finalità statutarie sono espressamente previsti interventi in caso di calamità naturali e per servizi di ordine pubblico. A tal proposito, occorre evidenziare che da parte di più sezioni vi sono state, nel tempo, richieste e iniziative sempre puntualmente apprezzate. “Il Direttivo e gli iscritti Anppe – dichiara il Presidente Pantuso – ringraziano tutti coloro che vorranno sostenere questa avventura di solidarietà e volontariato. Il mio auspicio – prosegue Pantuso – è quello di trovare una sede dignitosa promessa dal sindaco Cassì e per la quale l’Assessore Giovanni Iacono ha mostrato grande interesse ed impegno. Tra le prime iniziative che l’Anppe prevede di organizzare – conclude Pantuso – è una gita storico culturale a Palermo”.