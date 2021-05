A Ragusa operativo l’hub del PalaMinardi. Cassì si è vaccinato

Ragusa ha il suo secondo centro vaccinale, ovvero il quinto hub della provincia assieme a quelli di Modica, Scicli e Vittoria. La struttura vaccinale ospitata al PalaMinardi si articola su 2 aree per la vaccinazione, con 4 box, all’interno dei quali sono realizzate 3 postazioni per effettuare l’inoculazione. Una reception dove sono distribuite 6 punti di accettazione e altrettanti ambulatori per l’anamnesi. Ampie aree di attesa per il prima e il dopo vaccinazione. I cittadini non avranno problemi di parcheggio grazie all’ampia area adiacente la struttura. Il PalaMinardi ha una potenzialità di 1.000 somministrazioni al giorno nella prima fase e di 1.500 quando entrerà a pieno regime.

In città quindi resta attivo anche il presidio vaccinale dell’ospedale “Giovanni Paolo II” , per i vaccini dei soggetti a soggetti a rischio. Nel piazzale adiacente l’ex ospedale “Civile” saranno invece somministrate le prime e le seconde dosi che erano state già programmate. L’azienda sanitaria conta di accelerare ancora la campagna vaccinale grazie alla nuova e funzionale struttura di via Rumor e di raggiungere in modo costante l’obiettivo dei 3.300 vaccini giornalieri che sono stati “assegnati” dalla Regione al territorio ibleo.

Dopo il picco di domenica quando è stata superata abbondantemente quota 3 mila la quota è scesa a 2.046 nella giornata di lunedì (322 vaccini a Modica, 156 a Scicli, 598 a Vittoria e 435 a Ragusa). L’Asp punta molto, comunque sull’apertura della fascia per chi va dai 40 ai 49 anni e le 6.669 prenotazioni confortano. Ragusa, comunque, si pone tra le realtà più vive e attive della Sicilia in relazione al numero della popolazione ed ha raggiunto già quota 131.610 di soggetti vaccinati.

Il sindaco Peppe Cassì, presente all’inaugurazione del nuovo hub del PalaMinardi, si è anche sottoposto alla vaccinazione, avendo i requisiti per poterlo fare. “Finalmente è arrivato il mio turno – dichiara Cassì – ed avendo l’età per poter scegliere ho preferito il vaccino AstraZeneca, perché mi fido della statistica e della scienza. Ho così “fisicamente” inaugurato il nuovo hub PalaMinardi, con 6 banchi accettazione, 36 postazioni vaccinali e 350 sedute d’attesa. Tra i cittadini in coda con me ho riscontrato prima soddisfazione per l’organizzazione – conclude il sindaco – poi sollievo per essersi messi in sicurezza da un male orribile”.