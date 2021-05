Interventi estivi per la pista ciclabile Marina Sampieri

Intervento manutentivo per la posta ciclabile Marina di Modica Sampieri. La pista sarà messa in sicurezza grazie ai fondi essi a disposizione dal Libero Consorzio di Ragusa che ha affidato i lavori ad una impresa. I lavori inizieranno entro la prima settimana di giungo e riguarderanno i 2 km che si snodano tra le due frazioni balneari. I lavori consistono nel rifacimento mediante demolizione e ricostruzione di due passarelle che immettono sulla pista ciclabile la cui pavimentazione in legno risulta ammalorata. Nelle scorse settimane la fascia a verde della pista ciclabile Sampieri-Marina di Modica è stata oggetto di un intervento di manutenzione in economia da parte degli operai del Settore Ambiente e Geologia dell’ente. Numerosi gli interventi su alberi ed arbusti che avevano invaso la pista rendendola poco sicura.