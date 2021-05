Da lunedì prenotazioni vaccinazioni per over 40 a Ragusa

Da lunedì 17 maggio via libera, in Sicilia, alle prenotazioni delle vaccinazioni anti covid anche per i 40enni. L’estensione della somministrazione del siero per i nati dal 1972 al 1981 è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Da lunedì, quindi, nell’Isola che diventerà zona gialla, si allarga il target di cittadini che potranno vaccinarsi: restano esclusi solamente i soggetti tra i 16 e i 39 anni che non hanno patologie.

Si ricorda che gli hub vaccinali dell’Asp di Ragusa sono:

Ex ospedale Civile – Ragusa;

Contrada Beneventano – Modica;

Contrada Zagarone – Scicli;

Centro “Fiere” – Vittoria.