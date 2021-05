Stanziati quasi 2 milioni di euro di fondi per Ragusa e Modica

Agenda Urbana porta in dotazione quasi 2 milioni di euro per interventi e valorizzazione di alcuni beni culturali iblei. Il dipartimento dei Beni culturali della Regione siciliana ha notificato ai sindaci dei comuni interessati la graduatoria definitiva per le opere che verranno finanziate con fondi comunitari Por Fesr Sicilia 2014/2020. I sindaci dovranno predisporre gli atti necessari e sottoscrivere la convenzione che regola i rapporti con la Regione, necessaria a dare corso alle procedure esecutive.

Ragusa ha avuto un finanziamento di un milione e centomila euro per opere di ristrutturazione del Castello di Donnafugata. Modica potrà disporre di 650 mila euro per la riqualificazione dell’area di accesso al Palazzo dei Mercedari e al Sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie. Potrà così essere completato l’edificio che ospita il Museo ibleo delle arti e tradizioni popolari, bloccato da anni per mancanza di fondi.