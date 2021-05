Riconferma Bandiera Blu per le spiagge iblee belle e pulite

Bandiera blu confermata. Anche per la imminente stagione balneare la spiaggia di Marina di Ragusa, di Pietre nere e Raganzino a Pozzallo e di Ciriga e S. Maria del Focallo di Ispica potranno fregiarsi del riconoscimento della Fee che premia quei comuni che hanno riposto verso il proprio territorio particolare attenzione in materia di tutela ambientale e salvaguardia del patrimonio naturalistico, garantendo il mare pulito, le spiagge quotidianamente curate e servizi efficienti. (Foundation for Environmental Education). Nell’elenco delle spiagge siciliane figurano anche Menfi in provincia di Agrigento), Tusa, Santa Teresa di Riva ed Eolie in provincia di Messina. In tutto sono sette comuni che in tutta l’isola ed il ragusano fa la parte del leone insieme al messinese. La proclamazione ufficiale delle Bandiere Blu si svolgerà on line lunedì 10. Per quest’anno le spiagge Bandiera Blu in Italia sono 385. Il podio delle regioni italiane con più spiagge premiate spetta a Liguria (30), Toscana (19) e Campania (18).