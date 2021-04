I centri vaccinali incrementano la media giornaliera delle somministrazioni nel Ragusano

I centri vaccinali incrementano la media giornaliera delle somministrazioni. Tra qualche disguido organizzativo, qualche coda di troppo ed in attesa dell’entrata i funzione del centro di Modica le somministrazioni in provincia hanno toccato quota 2.000 tra prime somministrazioni (1908) ed il richiamo (783) per un totale di 68.260 dosi inoculate. Rispetto alla platea degli aventi diritto si tratta del 21% della popolazione che fa della provincia di Ragusa la seconda in assoluto in Sicilia.

Un ulteriore incremento è atteso nel fine settimana quando per 3 giorni, da venerdì a domenica nei centri vaccinali, tutti coloro che rientrano nella fascia di età compresa tra i 60 d i 79 anni possono vaccinarsi a prescindere dalla prenotazione. Basterà, infatti presentarsi con la documentazione necessaria e sottoporsi al vaccino.

Le persone interessate potranno recarsi all’hub di Ragusa, venerdì dalle 18 alle 21, sabato dalla 15 alle 21 e domenica dalle 9 alle 21. Diversi gli orari di apertura dell’hub Vittoria Fiera dove ci si potrà recare venerdì e domenica dalle 9 alle 21 e sabato dalle 15 alle 21.Infine, per l’Astrazeneca day, sarà possibile andare anche nel Centro di via Sacro Cuore a Modica venerdì e sabato dalle 14 alle 21 e domenica dalle 9 alle 21.