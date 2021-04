Sprint campagna vaccinale con 45 nuovi operatori sanitari

Per accelerare la campagna vaccinale Ragusa avrà a disposizione altri 45 operatori sanitari. Il personale sarà assegnato ai tre centri vaccinali del territorio ed in particolare ai due nuovi che sono stati allestiti alla Fiera Emaia a Vittoria e a Modica al centro Ag di contrada Beneventano.

L’assegnazione del personale è prevista dal nuovo piano redatto dalla struttura sanitaria nazionale che assegna a tutta la Sicilia 1.350 professionisti della sanità che sono stati inseriti in pianta organica. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha chiesto con insistenza nuovo personale per raggiungere le soglie quotidiane di vaccinazioni previste in Sicilia. Dice il presidente Musumeci: “Il commissario Figliuolo ha dato seguito alle nostre segnalazioni in pochi giorni. È proprio il fattore tempo a fare la differenza in questa partita difficile, in cui nessuno si sta risparmiando”. Oltre ai due centri vaccinali di Vittoria e Modica alcune unità di personale andranno anche al “Civile” di Ragusa dove si registrano già numeri in aumento ed il personale è costretto a doppi turni per evitare che le code si allunghino a dismisura suscitando disagio in quanti vogliono vaccinarsi.