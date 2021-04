Messa crismale del cardinal Romeo in cattedrale a Ragusa

E’ stato il cardinale Paolo Romeo ad officiare nella cattedrale di S. Giovanni la messa crismale. In assenza ancora del suo vescovo dopo le dimissioni di Mons. Cuttitta la chiesa ragusana è stata presente con grande partecipazione ad uno dei riti più significativi della Pasqua nel corso della quale sono stati benedetti gli oli sacri. Il cardinale Romeo nella sua omelia ha ricordato l’impegno profuso da tutti i sacerdoti della diocesi iblea ed in particolare per l’amministratore e vicario, Don Roberto Asta, cui è stato affidato il compito della guida in attesa della nomina del nuovo vescovo ed ha poi ha parlato del momento difficile che vive tutta la società a causa della pandemia: “La pandemia sta segnando la storia non solo del grande mondo che cammina, ma anche di ciascuno di noi, delle nostre famiglie.

Nessuno è esente e questa pandemia imporrà ancora di più il rinnovamento della pastorale, quando finalmente potremo aprire le porte delle chiese per accogliere i fedeli, i fedeli sono cambiati e sfide ci porteranno a nuovi obiettivi”. Il cardinale è passato poi alla benedizione degli oli non senza dimenticare di evidenziare il significato del rito: “Procediamo alla benedizione degli oli catecumeni, assieme alla consacrazione del crisma e alla benedizione dell’olio degli infermi che sono rispettivamente la lotta contro il male, alla feconda maturità della testimonianza, al sollievo della fragilità umana. Ma i tre oli costituiscono anche un simbolo del dono pasquale dello Spirito e rimandano alla missione messianica di Gesù a cui i cristiani prendono parte in vista della salvezza”.