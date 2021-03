Coste siciliane a rischio sommersione nei prossimi decenni

Le coste della Sicilia sud orientale potrebbero andare incontro nei prossimi decenni ad una progressiva sommersione per effetto del cambiamento climatico, con una possibile perdita di circa 10 chilometri quadrati di superficie nel 2100. Nella nostra provincia è particolarmente a rischio la costa ispicese, da anni interessata da una lenta ma progressiva erosione. A sostenerlo uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Remote Sensing, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia svolto in collaborazione con l’università di Catania, la “Aldo Moro” di Bari e la olandese Radbound Universiteit. Secondo il team di ricercatori, il livello del mare potrebbe innalzarsi anche di un metro e 10 cm nel 2100 e di vari metri nei due-tre secoli successivi con conseguente sommersione di parecchi kmq di costa.

“Per la piana di Catania – ha spiegato il prof. Carmelo Monaco, ordinario di Geologia strutturale del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania – nell’area compresa tra i fiumi Simeto e San Leonardo la perdita di territorio al 2100 sarebbe considerevole, con il mare che invaderebbe la zona depressa per diverse centinaia di metri. Nel porto di Augusta alcune aeree industriali potrebbero essere coinvolte, mentre il porto di Siracusa è l’area che più soffrirebbe di un potenziale innalzamento del livello del mare al 2100: l’area della foce del fiume Ciane potrebbe essere invasa dal mare per una estensione fino ad 1 km nell’entroterra rispetto l’attuale linea di riva. Sorte simile potrebbe toccare alla Riserva naturale orientata di Vendicari, le cui aree umide potrebbero sparire lasciando sparse isole relitte”. A questi territori, come accennato, per la provincia di Ragusa si aggiunge anche quello di Ispica.

Un alto rischio per le coste dell’isola, causato dal cambiamento climatico globale e dal riscaldamento provocato dall’emissione di gas serra che sta provocando la fusione dei ghiacci continentali e l ‘espansione termica degli oceani, ma anche dalle conseguenze degli eventi sismici che fa muovere verticalmente verso il basso la superficie terreste e che possono accelerare il processo di invasione marina. Si tratta, purtroppo, di un processo già in corso riscontrabile dall’aumento preoccupante della velocità dell’innalzamento del livello del mare nelle nostre coste.