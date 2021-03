Allarme Cisl: “Agenzia delle entrate sempre più al collasso”

La direzione provinciale di Ragusa dell’Agenzia delle entrate è ormai al collasso per quanto riguarda la consistenza di organico anche in seguito agli ultimi pensionamenti. E’ il senso della forte denuncia che arriva dalla Cisl Fp Ragusa Siracusa in una nota che, sottoscritta dal segretario generale Daniele Passanisi e dal responsabile dipartimento funzioni centrali Giovanni Scrofani, è stata trasmessa al direttore regionale della Sicilia di Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al direttore provinciale di Ragusa. “Riscontriamo che – sottolineano i vertici della Cisl Fp Ragusa Siracusa – nonostante le dovute segnalazioni, i ripetuti sit-in dei lavoratori per evidenziare sia i disservizi via via sempre maggiori per l’utenza sia la difficoltà e lo stress per i funzionari gravati di carichi di lavoro insostenibili, da parte della Direzione regionale Sicilia e della Direzione centrale si è registrata l’inerzia più assoluta e addirittura iniziative “punitive” nei confronti delle posizioni organizzative degli uffici territoriali, duramente rimproverati dalla direzione regionale per il fatto di avere formalizzato le denunce pubbliche.

Le stesse posizioni organizzative, inoltre, sono state accusate di incapacità gestionale come se i vertici dell’Agenzia non conoscessero la disperata situazione delle risorse umane e gli enormi sacrifici che ci si sobbarca ogni giorno per cercare di tenere aperti e funzionanti gli uffici. A seguito degli ultimi pensionamenti, la carenza di personale che accomuna tutta l’Agenzia delle Entrate, ma in maniera particolare la Regione Sicilia e ancor più la provincia di Ragusa, ha raggiunto un livello che non ha eguali in alcun altro territorio”.