Sono arrivati i vaccini anti covid nel Ragusano: si comincia con Ragusa, Modica e Vittoria

Il vaccino è arrivato e la Regione istituisce una task force per le vaccinazioni. Le 54.990 dosi assegnate alla Sicilia per la prima tranche sono state già avviate verso gli ospedali designati. Il carico è stato smistato nei punti di stoccaggio con i frigoriferi a meno 80° individuati dall’assessorato alla Salute, quindi distribuito nei vari centri di somministrazione allestiti in tutte le Aziende sanitarie siciliane. A Ragusa di prima mattina le dosi sono state prese in carico all’ospedale Giovanni Paolo II, consegnate da un furgoncino del corriere Dhl. Le prime vaccinazioni cominceranno a Ragusa, Modica e Vittoria dal 2 gennaio e poi via via in tutti gli altri centri di vaccinazione iblei.

Il gruppo di lavoro sarà composto da una ventina di esperti che in tutte le 9 province coordineranno le varie fasi della campagna vaccinale. L’organismo prevede un collegamento diretto con il Dipartimento regionale attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’assessorato della Salute e con le aziende del sistema sanitario regionale. Saranno da subito tutti i professionisti che stanno operando nei reparti covid siciliani ad essere vaccinati, a seguire il personale dei pronto soccorso dell’Isola, quello dell’emergenza urgenza territoriale 118, le Usca, i lavoratori che prestano servizio in ambito ospedaliero ed operatori e ospiti delle residenze per anziani.