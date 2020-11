Si è spento a 68 anni Claudio Benedetto Buscema: i funerali martedì

Si è spento, all’età di 68 anni, dopo una lunga malattia con la quale ha lottato fino all’ultimo, il dott. Benedetto Buscema (meglio conosciuto come Claudio) già segretario comunale in vari comuni della provincia iblea. Ha ricoperto l’incarico di segretario comunale in comuni del Piemonte, dell’Umbria e del Veneto. Torna in Sicilia con la nomina di segretario comunale a Pozzallo e dal 2005 a Vittoria come segretario generale. Poi le nomine a Modica nel 2008, Ragusa e infine a Ispica. Iscritto all’albo nazionale dei revisori dei conti era un esperto di diritto del lavoro. Lascia la moglie Maria Ignazia Vigna. I funerali si terranno martedì, alle 15, nella chiesa Santa Caterina a Rosolini.