Una compagnia aerea spagnola ha annunciato l’avvio di un collegamento tra il Pio La Torre e Cuneo, in Piemonte, a partire da novembre 2020 e fino a marzo 2021. Cuneo potrà aprire ai siciliani che usufruiranno della tratta per tutto il Piemonte e la Liguria, ed anche la Costa azzurra vista la facilità dei collegamenti autostradali in tutte le direzioni.