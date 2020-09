Recuperati a Ragusa quasi 80.000 euro di risparmi perduti

Grazie alla procedura di conciliazione paritetica, Confconsumatori ha recuperato i risparmi di 4 famiglie siciliane che erano andati in fumo a causa della sorte non prevista dei Fondi Immobiliari Obelisco. A Ragusa si è registrato il caso più eclatante: quasi 80.000 euro erano i risparmi perduti che alla fine sono invece stati recuperati. Inoltre sono stati prorogati a fine ottobre i termini per presentare la domanda di rimborso e la procedura di conciliazione. A beneficiare di questo esito sono state 4 famiglie, ragusane e catanesi, che avevano acquistato numerose quote da 2.500 euro ciascuna.

Negli anni, però, i soggetti si erano visti completamente volatilizzare i loro investimenti ammontanti ad oltre 105.000 euro e che sono arrivati addirittura a zero. Tramite la Confconsumatori sono stati inviati i reclami a Poste Italiane, contestando i fatti e chiedendo il rimborso del capitale investito. I risparmiatori hanno quindi aderito alla procedura di conciliazione paritetica tra Poste Italiane e Confconsumatori e hanno infine recuperato buona parte dei loro soldi. I consumatori hanno infatti ottenuto il rimborso di 2.200 euro a quota, ovvero quasi il 90% dell’investimento iniziale, evitando nel contempo l’onere di denaro e di tempo che richiedono i contenziosi arbitrali e giudiziali.

“Il protocollo di conciliazione paritetica è stato attivato dopo alcune trattative tra l’Azienda e le associazioni dei consumatori, tra cui anche Confconsumatori, e consente in presenza di determinati requisiti di accedere in via stragiudiziale a un indennizzo per la perdita subita” hanno dichiarato l’avvocato Samantha Nicosia, responsabile Confcosnumatori Ragusa (foto) e l’avvocato Carmelo Calì, Presidente di Confonsumatori Sicilia.