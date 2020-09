“Assassino” di palme al Giardino Ibleo: il punteruolo rosso colpisce ancora!

Al Giardino Ibleo ha mietuto altre “vittime” il temibile punteruolo rosso: 11 palme sono state letteralmente prosciugate dal coleottero, golosissimo di questo genere di piante, di cui ha provocato la morte un po’ dappertutto in Italia e nel mondo, senza risparmiare neanche parecchi centri iblei. E’ stata pertanto programmata la sostituzione con piante della stessa specie, dal momento quelle “morte” sono state rimosse, in quanto pericolanti e quindi potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità. La spesa complessiva per la sostituzione delle palme e l’impianto di piante nuove è di circa 48.000 euro. Le palme sono complessivamente circa 40.