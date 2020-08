Gestione emergenza covid nel Ragusano: l’esperienza di una persona rientrata dalla Grecia

Alti e bassi nelle modalità di gestione dell’emergenza covid in Sicilia, stando a questa lettera inviataci in redazione dall’architetto Marco Bracchitta, il quale ha sperimentato sulla propria pelle cosa va e cosa non va. Mostrando un grande senso di responsabilità, che dovrebbe essere comune a tutti quanti, il Dott. Bracchitta ha seguito scrupolosamente il protocollo, una volta arrivato in Sicilia dalla Grecia, dove aveva trascorso parte delle vacanze estive. Ma non tutto è filato nel verso giusto, come lo stesso Bracchitta spiega in questa missiva che pubblichiamo, dietro sua autorizzazione, in maniera integrale, premettendo fin da ora che siamo disponibili ad accogliere repliche o opinioni in merito. Di seguito quindi la lettera.

Con la presente desidero raccontare la mia esperienza ed esporre una criticità che ritengo importante rispetto alla attuale gestione dell’emergenza pandemica da covid 19, con particolare riguardo ai casi di soggetti che in questo momento arrivano in Sicilia per godersi alcuni giorni di riposo e relax, dai territori che sono considerati zone rosse quali Spagna, Croazia, Grecia, Malta. Nel mio caso specifico, premetto che vivo e lavoro a Torino e che tutti gli anni torno in Sicilia a trovare la mia famiglia.

Quest’anno, a differenza degli anni scorsi, prima di rientrare a Ragusa mi sono recato in Grecia per circa 10 giorni, per trascorrere una parte delle mie vacanze. Dico anche che ho prenotato il mio viaggio in un momento in cui in Grecia non si stava verificando la crescita esponenziale dei contagi, che invece oggi purtroppo sta incrementando, come apprendiamo dai mezzi di comunicazione.

Al mio ritorno dalle vacanze, essendo informato circa l’ordinanza 32 del 12/08/2020 della regione siciliana, ed avendo anche conosciuto le nuove regole contenute nel Dpcm 07/08/2020, mi sono subito premurato di iscrivermi a siciliacoronavirus.it e scaricare l’app “Sicilia si cura” (che purtroppo è solo in lingua italiana – a discapito di chi non parla la nostra lingua). All’arrivo a Ragusa, mi sono messo responsabilmente in autoisolamento e ho contattato le autorità sanitarie locali per essere sottoposto a tampone rinofaringeo.

Mio malgrado, ho dovuto inizialmente constatare la non disponibilità da parte dell’ Uscat a sottopormi a tampone, in quanto considerato un semplice turista in transito. Ho anche contattato un laboratorio privato che mi ha risposto che purtroppo per legge non era autorizzato a farmi il tampone, in quanto provenivo da un territorio a rischio, quale la Grecia è attualmente.

Alle fine, dopo una mobilitazione personale, sono riuscito a ricevere la possibilità di sottopormi al test entro le 48 ore, come peraltro prescritto dalle norme nazionali. Tuttavia però, rimango indisposto circa la modalità di gestione dell’emergenza in Sicilia (ma come probabilmente avviene anche in altre regioni italiane), soprattutto nei confronti dei casi di soggetti che arrivano dai territori a rischio e che non sono adeguatamente monitorati. Col rischio concreto che queste persone possono sentirsi libere di non segnalarsi e quindi non essere sottoposte a preventivo test, al momento del loro ingresso in Sicilia, risultando nei fatti potenziale mezzo di contagio nell’isola, come peraltro sta accadendo.

Ritengo inoltre che ci sia una discrepanza normativa tra il Dpcm e l’ordinanza siciliana, che genera ambiguità. Il Dpcm impone infatti il tampone per chi arriva dai territori a rischio, ma in Sicilia purtroppo nessuno sembra accorgersi del transito di persone provenienti da questi paesi. Come purtroppo sta accadendo, ritengo che l’impennata dei contagi non sia soltanto dovuta alla scarsa attenzione dei cittadini, ma anche ad una discontinuitá normativa oltre che ad una negligenza nei controlli da parte di chi di competenza.

Spero che la mia esperienza possa accendere i riflettori rispetto a questo fenomeno, che consente a chiunque arriva dai territori a rischio, di circolare liberamente nei nostri territori, senza segnalarsi e sottoporsi a test rinofaringei.

Architetto Marco Bracchitta