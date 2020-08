Il cioccolato di Modica volano di lavoro dei giovani per fare impresa

Il cioccolato di Modica Igp diventa volano per opportunità concrete di lavoro soprattutto in favore dei giovani, messi in condizione di poter fare impresa grazie al progetto di start up di impresa didattica “Laboratorio artigianale per la produzione di cioccolato di Modica Igp” che rientra tra gli interventi in favore degli istituti superiori statali tecnici e professionali, previsti dalla Regione nell’ambito dell’avviso pubblico “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese didattiche”. Il progetto, creato grazie alla collaborazione tra Logos e l’istituto Principi Grimaldi di Modica, si propone quindi di offrire un futuro lavorativo a quanti possiederanno le capacità per affermarsi e ha ricevuto il placet dell’assessore regionale alla pubblica istruzione Roberto Lagalla, presente a Modica per tenerlo a battesimo.

“Basta con l’assistenzialismo – ha esordito Lagalla – e stop alle scelte scellerate: trovo diseducativo il reddito di cittadinanza. Mortifichiamo la prospettiva di affermazione individuale. La politica deve mettere i giovani in condizione di potere lavorare. La responsabilità del futuro in tal senso – ha concluso l’assessore regionale – ce l’ha la scuola, perchè come Regione mettiamo le risorse, gettando una metaforica lenza, ma il “pesce” dovete trovarvelo voi”.

Dello stesso avviso il sindaco di Modica Ignazio Abbate, secondo cui “I giovani vanno educati, formati ed indirizzati per programmare con cognizione di causa il loro futuro nella società, di cui saranno protagonisti e parte attiva, ma tocca a noi – ha concluso il primo cittadino – vigilare affinchè ciò accada, mettendo le nuove generazioni nelle condizioni di poter lavorare e crearsi un ruolo”.

“Formeremo soggetti volenterosi e capaci – ha detto il presidente di Logos Rosario Alescio – per formare una nuova generazione di giovani imprenditori, che, auspichiamo, con la loro futura start up possano presto produrre in proprio la prima barretta di cioccolato modicano Igp”. Soddisfatti di questa partnership sulla quale si sono riversate parecchie aspettative anche il dirigente scolastico del Principi Grimaldi Bartolomeo Saitta e il presidente del Consorzio di tutela del cioccolato modicaco Igp Nino Scivoletto, i quali auspicano uno scatto di orgoglio da parte di soggetti vogliosi di fare e di affermarsi, senza crogiolarsi nel reddito di cittadinanza, contro cui si è scagliato, come accennato, lo stesso assessore regionale Lagalla.

Presenti all’evento di presentazione del progetto, tra gli altri, Viviana Assenza, dirigente ex Provveditorato agli studi, e Salvatore Piazza, commissario del Libero Consorzio comunale, i quali hanno augurato un grosso “In bocca al lupo” al progetto, auspicando che possa costituire un precedente in tal senso, facendo da apripista ad altre iniziative analoghe in Sicilia.