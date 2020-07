Terapie intensive vuote in Sicilia: per 2 giorni di fila nessun positivo al covid. Dati incoraggianti

Le terapie intensive sono vuote. Per il secondo giorno di fila nessun positivo al covid 19 è ricoverato in uno dei reparti di Rianimazione degli ospedali siciliani. I dati forniti dal bollettino del ministero della Salute dà una tendenza rassicurante per l’Isola: il virus sembra circolare poco ed ha una carica virale bassa. Non ci sono intubati in terapia intensiva, e sono solo 7 i pazienti affetti da Covid 19 ricoverati negli ospedali siciliani, 5 in meno rispetto a martedì così che il numero complessivo delle persone attualmente infette scende da 140 a 127: 13 sono guarite e una è morta. Per medici e specialisti le misure di distanziamento, la maggiore igiene, l’uso delle mascherine hanno frenato il virus e lo hanno reso meno violento. L’indice che mostra quante persone contagia un infetto, il cosiddetto Rt, ha toccato in Sicilia il minimo storico di 0,14 nell’ ultima settimana di giugno. Dal 22 marzo, quando in Sicilia si è raggiunto il picco con il 20 per cento di positivi sui tamponi effettuati, l’andamento è andato lentamente a migliorare. Fino ad oggi dove il rapporto tra test e nuovi casi sfiora lo zero: su 2456 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, soltanto un positivo.

Situazione sotto controllo dunque ma ci sono due fronti che potrebbero portare ad una recrudescenza. Il primo è quello di quanti arrivano da altre regioni italiane o dall’estero dove il virus mantiene una carica più violenta. Il caso segnalato dal direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, sulla famiglia del Bangladesh arrivata fino a Ragusa è emblematico.

Dice Aliquò: L’Asp ha rintracciato molte delle persone che potrebbero aver avuto contatti con loro: al momento non ci sono altri positivi. Non bisogna abbassare la guardia, servono più controlli ai porti e agli aeroporti, ma l’Usmaf – l’ufficio sanità marittima, area e di frontiera – ha poche persone”. L’altro fronte è quello dei migranti. Su 5 mila migranti sbarcati sono stati accertati 39 positivi da marzo ad oggi. Quasi tutti i casi si sono registrati nelle ultime settimane: 30 sulla Sea Watch e 8 sulla Mare Jonio. Nel primo episodio i migranti sono stati trasferiti sulla Moby Zazà mentre nel secondo sono stati accolti in un centro di Noto, a venti chilometri dal centro abitato.