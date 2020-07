Quartieri senz’acqua a Vittoria ma in certe zone ci sono le perdite

“Il grande paradosso di Vittoria: interi quartieri sono senza una goccia d’acqua da giorni e poi ci sono alcune zone in cui il prezioso liquido si disperde per strada come se nulla fosse, determinando abbassamenti di pressione della rete idrica e impedendo che l’erogazione sia uniforme”. E’ il sunto della denuncia che arriva da Reset Vittoria. In particolare, il segretario dell’associazione politica Alessandro Mugnas si è recato in via Vittorio Veneto per documentare una delle copiose perdite d’acqua (foto) tra quelle che si registrano in più punti dell’intera città.