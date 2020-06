Caos dati sui contagiati covid: Ragusa esce bene, “giallo Siracusa”

L’aggiornamento dei dati dopo l’errore nel conteggio dei casi di coronavirus in Sicilia ha determinato una grande variazione anche nella distribuzione dei casi in ogni provincia siciliana. Ragusa, tuttavia, esce bene dal ricalcolo perché ha solo due positivi, 78 guariti e 7 deceduti, numero che non è variato rispetto alla precedente rilevazione. Diverso il caso per Siracusa che, secondo le prime indicazioni aveva avuto attribuiti 19 positivi mentre in realtà non ne risultava nessuno. Proprio su questa evidente discrasia l’Asp di Siracusa ha ribattuto alla lettera della dirigente generale dell’Osservatorio epidemiologico che si è sentita in dovere di richiamare i direttori generali addebitando loro precise responsabilità sulla comunicazione dei dati e quindi inducendo a pensare che il clamoroso errore dell’Assessorato alla sanità fosse originato dai dati (errati) segnalati dalle singole aziende. Il caso di Palermo e Catania, oltre a quello di Siracusa sono emblematici visto che il capoluogo siciliano ora risulta essere quella con il maggior numero di attuali positivi.

Nel Palermitano, infatti, sono 69 al momento i positivi contro i 217 indicati lo scorso 17 giugno. Seguono, molto lontane, Messina con 23 contro i 120 del bollettino precedente, e Catania con appena 17 positivi contro i 397 della scorsa rilevazione. La polemica sui numeri infuria ma per la pubblica opinione la buona notizia è che in Sicilia la crescita del contagio è sotto controllo con solo 141 persone che risultano infette.