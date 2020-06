Via libera alle zone economiche speciali (Zes) anche nel Ragusano

Via libera alle zone economiche speciali. Le 2 Zes, una per la Sicilia Occidentale ed una per quella orientale, sono state istituite grazie alla firma del ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano. Si tratta di ampie fasce del territorio dell’Isola, quasi 6.000 ettari, nel quale scattano gli incentivi fiscali e il credito d’imposta per gli investimenti fino a 50 milioni di euro previsti da una legge del 2017 e un consistente regime di semplificazioni. Ci sarà uno sportello unico per le imprese ed una serie di incentivazioni fiscali per l’attrazione degli investimenti. Nella Sicilia Orientale sono interessate tutte le province da Catania, con porto e retro porto, ed Acireale, la zona industriale di Siracusa, Messina, Milazzo, e poi Enna. Nel Ragusano sono zone Zes il porto di Pozzallo e l’agglomerato industriale retrostante, Ragusa, l’aeroporto di Comiso, e Vittoria che è stata inserita in extremis dopo essere stata esclusa in una prima fase. “L’obiettivo – spiega il ministero in una nota – è quello di attrarre investimenti in particolar modo nell’ambito dell’economia portuale in settori come la logistica, i trasporti ed il commercio, e di accompagnare la transizione ecologica degli insediamenti produttivi, attraverso una drastica semplificazione amministrativa e la possibilità di accedere a forti sgravi fiscali”.

Per la Sicilia, oppressa dalla crisi economica si apre una grande opportunità perché saranno disponibili risorse a partire da quelle nazionali ed europee della coesione già disponibili. Toccherà ora alla macchina burocratica regionale accelerare la spesa, spendere bene e trarre il massimo profitto dalle Zes che serviranno ad imprese ed aziende di operare in un contesto logistico ed economico favorevole. Dice l’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano: ““L’approvazione delle Zone economiche speciali siciliane rappresenta certamente un momento di svolta per l’economia e il mondo produttivo siciliano. Con le Zes abbiamo uno strumento in più per superare l’attuale momento di crisi determinato dalla pandemia, ma anche i ritardi nello sviluppo che questa terra ha accumulato con anni di approssimazione e assenza di strategie”.