Mi chiamo Bond, Sicilia Bond. Il nuovo modo di fare turismo a Modica

Si chiama “Sicilia Bond” il nuovo progetto per rilanciare il turismo nell’Isola al quale ha aderito il Comune di Modica. Sono 6 le Città turistiche scelte per formare questo circuito, 3 nella Sicilia Occidentale (Castellamare del Golfo, S.Vito Lo Capo e Favignana) e 3 nella Sicilia Orientale (Modica e due comuni che verranno annunciati a breve). Il Sindaco di Castellamare del Golfo Nicolò Rizzo è stato ricevuto a Palazzo S.Domenico dal sindaco Ignazio Abbate per firmare il protocollo d’intesa di questo progetto che mira a fare rete tra alcune delle più importanti realtà turistiche siciliane rilanciando la meta tra turisti italiani e stranieri.

Il progetto prevede l’introduzione dell’innovativa formula denominata “Affitto Pluriennale in ambito turistico” che consiste nell’introduzione di un titolo di credito turistico denominato “Sicilia Bond” che ha una durata triennale. Il turista deve acquistare in anticipo una settimana di soggiorno in una delle Città convenzionate nel periodo compreso tra maggio e settembre per 3 anni di seguito. In cambio riceverà una settimana all’anno gratis nel periodo ottobre aprile. In questo modo il turista riceverà un vantaggio economico visto che acquistando tre settimane ne riceverà in pratica il doppio (3 in alta stagione e 3 in bassa) mentre il gestore della struttura ricettiva extra alberghiera (casa vacanza, residence, villa, etc.) riceverà una liquidità immediata per tre settimane di alta stagione.

“Ringrazio gli ideatori di questo interessantissimo progetto – dichiara Abbate – che mira ad immettere liquidità immediata nelle casse dei gestori delle strutture extra alberghiere. Per Modica è un grande piacere farvi parte ed aprire così un canale turistico con altre importantissime realtà siciliane”. Il titolare del Bond Turistico potrà, attraverso una piattaforma dedicata, di scambiare il proprio titolo con altri in modo da poter variare la meta in base alla stagione scelta per le vacanze.