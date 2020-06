Anche nelle spiagge iblee distanziamento sociale e mascherine: sarà un’estate difficile

La stagione balneare è ufficialmente iniziata in Sicilia con nuove regole comportamentali. L’emergenza coronavirus modificherà l’approccio con la spiaggia e con la fruizione dei lidi anche se ancora, al di là di quanto scritto nel decalogo del presidente della Regione e nelle circolari dei vari sindaci, molti sono i dubbi da chiarire. Innanzitutto l’accesso e la fruizione delle spiagge libere, ovvero dove non operano ilidi regolarmente autorizzati. In una regione che ha una costa di 1.637 km di cui 600 sono liberi e balneabili sembra proprio difficile garantire il rispetto delle norme introdotte soprattutto quando nei efstivi e nei periodi di massima affluenza quando la concentrazione dei bagnanti sarà massima come da tradizione. Dovrebbero essere gli enti locali a garantire la sicurezza e controllare che le misure del distanziamento siano rispettate. I comuni, tuttavia, non hanno risorse e personale ed in molti invocano l’esercito, le forze dell’ordine ed i volontari. In una provincia come quella di Ragusa con 40 km di spiagge libere, da Ciriga a Marina di Acate chi controllerà che ombrelloni ed afflussi sulle spiagge libere siano regolati secondo norma? Anche in spiaggia, se non potrà essere garantito il distanziamento sociale, bisognerà utilizzare obbligatoriamente la mascherina. Sarà insomma un mare molto difficile da godere.