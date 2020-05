Riorganizzazione degli ospedali nel Ragusano: 3 classi di ricovero

Al via le prestazioni ambulatoriali e i ricoveri in ospedale. La Fase 2 è stata ufficialmente avviata con la circolare firmata dall’assessore regionale alla salute Ruggero Razza. L’obiettivo è riportare normalità nell’attività degli ospedali e garantire a quanti ne hanno bisogno ricoveri e prestazioni specialistiche a lungo rinviate per l’emergenza coronavirus. Nei 3 ospedali iblei di Ragusa, Modica e Vittoria, l’ordine di priorità dei ricoveri non urgenti nei primi 30 giorni prevede 3 classi di ricovero a secondo delle urgenze e dell’ordine di prenotazione. Riprendono anche tutte le prestazioni ambulatoriali in ambito ospedaliero e territoriale. Anche in questo caso due categorie. La D (differibile) che potranno essere previste sin da subito mentre la P (Programmate) saranno avviate da inizio luglio. I pazienti programmati per le prestazioni specialistiche saranno chiamati il giorno prima dal personale sanitario dell’ambulatorio di riferimento, per essere sottoposti a triage telefonico pre-visita e per la somministrazione del questionario “Triage telefonico pre-visita ambulatoriale”, che dovrà essere sottoscritto dagli interessati il giorno della visita.

LA CIRCOLARE DELL’ASSESSORE RAZZA

L’assessore alla salute Ruggero Razza modifica la circolare con la quale si avvia la Fase 2 anti covid in Sicilia. Le novità più sostanziali rispetto alla prima versione della circolare prevede che i covid hospital siano mantenuti così come sono finora. Non ci saranno quindi posti letto covid in tutti gli ospedali (compresi quelli iblei) ma entro una settimana l’assessorato designerà quegli ospedali presso i quali dovranno essere previsti. Per il Ragusano, quindi, resta il Maggiore di Modica l’ospedale di riferimento per i contagi da coronavirus. Ci saranno percorsi strutturalmente distinti e autonomi per pazienti covid 19 positivi e per pazienti negativi. Ciò comporta la disponibilità di spazi, risorse, personale ed organizzazione tali da garantire la corretta separazione fra i pazienti, procedure di assistenza e sanificazione approfondite e una completa revisione della logistica ospedaliera. Tutti gli ospedali devono comunque prevedere “aree grigie” per i pazienti sospetti, per garantire i ricoveri di eventuali positivi nei casi di emergenza o in caso di necessità o per recrudescenza della diffusione virale. Dopo il tampone, in caso di positività, il paziente sarà trasferito nelle strutture indicate dalla Regione.

Altro punto riguarda i pronto soccorso. “Il paziente che si presenta autonomamente – si legge nella circolare – deve essere intercettato dal personale. Quello a basso rischio a seguito del pre triage accederà nell’area di pronto soccorso. Il paziente ad alto rischio dovrà essere accompagnato in una stanza dedicata per i casi sospetti, con percorsi dedicati e separati dove il paziente attenderà l’esito del tampone” . Nel caso di un paziente che richieda un intervento chirurgico in urgenza si dovrà eseguire immediatamente il tampone e attende il risultato in un’area dedicata ai sospetti.