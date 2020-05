Mini odissea dei modicani per tornare a casa dalla Thailandia: la disavventura di Angelo Amore

Una vera mini odissea quella vissuta da alcuni modicani per ritornare a casa dalla Thailandia, dove erano in vacanza prima che scoppiasse la pandemia da covid 19. Tra loro il commerciante modicano Angelo Amore, che, con sua moglie , ha vissuto sulla propria pelle tutti i disagi causati dall’emergenza per il rientro in Italia. “Abbiamo comprato i biglietti aerei 4 volte e per altrettante volte i voli sono stati annullati – racconta Angelo Amore – ci avevano assicurato il rimborso tramite voucher ma non ne abbiamo visto nemmeno l’ombra. Risultato: 12 ore di taxi e 300 euro di spesa per dirigerci da Phuket a Bangkok, dove abbiamo dovuto attendere per oltre 7 ore l’aereo che ci ha portati a Francoforte in 12 ore di volo. Poi – prosegue Amore – altre 9 ore di attesa per Roma, dove siamo arrivati dopo un’ora e 50 minuti. Dopo il pernottamento nella capitale saremmo dovuti ripartire in treno alla volta della Sicilia, ma non ci hanno fatti salire perchè provenivamo da paesi al di fuori dell’Unione europea. Alla fine – conclude Amore – ci siamo dovuti sorbire una corsa in macchina fino a Modica dove siamo arrivati esausti solo in tarda serata”.