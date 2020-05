Contributo di cassa integrazione: 2.000 domande all’Inps di Ragusa

Sono oltre 2.000 le domande pervenute agli uffici dell’Inps di Ragusa per ottenere il contributo di cassa integrazione guadagni ordinaria. Quasi tutte, 1.978, sono state autorizzate. Buona la situazione per ciò che concerne il Fis (Fondo integrazione salariale). Su 679 domande pervenute, 501 sono state lavorate. Per il bonus da 600 euro, l’Inps iblea ha liquidato 36.876 istanze e si colloca al al quarto posto in Sicilia, preceduta da Catania, Palermo e Messina, con un impiego delle risorse per poco più di 95.000 euro.

Gli ultimi sforzi dell’Inps sono ora rivolti al riconoscimento del reddito di emergenza previsto dal decreto legge 34/2020. E’ attivo da qualche giorno il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da covid 19.