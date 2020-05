Ragusa e Messina hanno il maggior numero di bandiere blu per l’edizione numero 34 per l’estate 2020. Nel Ragusano confermate Marina di Ragusa, Pozzallo e S. Maria del Focallo, mentre Messina vede una new entry: si tratta di Alì Terme che si aggiunge alle riconfermate Tusa, Santa Teresa Riva (lungomare) e le isole Eolie (Lipari, Stromboli e Vulcano) Nell’Agrigentino la bandiera blu va a Menfi. Quest’anno sono 195 i comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento per la acque pulite e i servizi al massimo, con un saldo positivo di 12 nuovi ingressi Fra le regioni più virtuose c’è la Liguria, che sale a 32 località, e guida la classifica nazionale davanti alla Toscana con venti località (. Terza piazza per la Campania con 19 bandiere (compresa Vico Equense) e le Marche con 15. Due località in più per la Puglia che si appaia a 15 vessilli, mentre la Sardegna riconferma i suoi 14 comuni.

Scorrendo la classifica spuntano poi la Calabria con 14 riconoscimenti mentre l’Abruzzo resta a dieci. Confermate le nove Bandiere Blu per il Lazio che viene agganciato dal Veneto. A seguire la Sicilia che ottiene un risultato modesto in considerazione della fascia costiera che la circonda e delle isole ma per aggiudicarsi il riconoscimento, assegnate dalla FEE (Foundation for Environmental Education), che si basa sui prelievi dell’Arpa e sulle agenzie ambientali delle Regioni. Serve, infatti, anche un sistema di servizi a 360 gradi, racchiuso in 32 criteri che la giuria nazionale valuta in modo molto dettagliato. I valutatori utilizzano anche l’aiuto delle Capitanerie di Porto. Questo è uno ei motivi che penalizza la Sicilia che pur vantando spiagge di per pulite e attraenti dal punto di vista paesaggistico non riesce poi a fornire servizi adeguati ed infrastrutture a favore dei bagnanti. E’ il caso delle spiagge dello sciclitano, a cominciare da Sampieri, da Marina di Modica e da Scoglitti.