“Lo Stato non ci tutela”: i ristoratori consegnano le chiavi al sindaco

“Lo Stato non ci tutela”: con questo emblematico messaggio i ristoratori di Ragusa hanno simbolicamente consegnato le chiavi delle loro attività, stroncate dal lockdown per il coronavirus, al sindaco Peppe Cassì, nell’ambito della manifestazione pacifica svoltasi nel pomeriggio di venerdì in piazza San Giovanni.

La protesta, organizzata da Ristoratori Uniti Sicilia, ha puntato l’indice sul futuro incerto che attende i ristoratori, con tane incognite ancora da affrontare in piena pandemia.

La categoria chiede sostegni economici (c’è anche chi medita di non riaprire perchè non coprirebbe neanche le spese, senza un adeguato ristoro) per superare questa fase critica, nell’assoluta tutela in primis della salute pubblica.

I ristoratori hanno assiepato la piazza (rispettando le distanze di sicurezza) portandosi appresso una sedia ciascuno e indossando una mascherina con impressa sopra una “X”.

Infine, come accennato, hanno consegnato simbolicamente le chiavi al sindaco, il quale si è fatto portavoce delle preoccupazioni e del malcontento di una delle categorie più flagellate da questi tempi bui.

Contributo fotografico a cura di Alessio Addario