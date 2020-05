Covid 19 nel Ragusano: maglia rosa per contagi e ricoveri, maglia nera sulla permanenza a casa

Maglia rosa nell’evitare contagi e ricoveri, maglia nera per la permanenza a casa. Sono le due facce degli Iblei da febbraio a maggio nella fase acuta dell’emergenza sanitaria. Comportamenti che sembrerebbero in contrasto perchè al primato che Ragusa ha per numero di decessi (7) e positivi, appena 54, non corrisponde un altrettanto virtuoso comportamento nelle abitudini quotidiane e soprattutto nel rispetto delle norme. L’indagine condotta da Enel X insieme a City Analytics dice infatti che Ragusa è la peggiore in Sicilia per il rispetto della quarantena con un -21% di movimenti rispetto a gennaio. In termini concreti solo un cittadino ibleo su 5 è rimasto a casa nel periodo più intenso dell’emergenza con tanti saluti a distanziamento sociale, obbligo di residenza a casa e limitazione di movimento allo stretto necessario. Se si va poi alla classifica per comuni emerge che i più riottosi a restare a casa sono stati i cittadini di S. Croce con appena il 2 per cento di variazione nei movimenti a Marzo ed Aprile rispetto a Gennaio, seguiti da Acate –5 per cento, e Scicli con il -15 per cento.

I più virtuosi sono stati i residenti a Giarratana, -37%, e Chiaramonte con -35%. Tra i comuni più grandi Pozzallo si attesta a -32%, seguito da Ragusa -28% così come Comiso, mentre Modica si attesta a -22%. La percezione visiva di città vuote e desolate non è dunque suffragata dai numeri e rendono l’immagine di una provincia recalcitrante a obblighi e prescrizioni nonostante appelli di sindaci ed autorità locali. Nel contesto siciliano Agrigento è la provincia più virtuosa con il -30 per cento dei movimenti ed anche rispetto alle province più grandi come Palermo, Catania e Messina. La ripartenza del 4 maggio ha riportato Ragusa quasi allo stesso livello di Gennaio con quasi l’80 per cento dei residenti che si sono rimessi in marcia. In termini più generali la Sicilia si è piazzata al terzo posto tra tutte le regioni italiane per quantità di movimenti insieme al Piemonte. Hanno fatto peggio Campania e Puglia rispettivamente prima e seconda. Anche in questo caso il divario nord sud è emerso evidenziando la bontà dei comportamenti di quanti vivono da Roma in su.