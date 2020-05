Conferiti fuori provincia i rifiuti indifferenziati dei 12 comuni iblei

I rifiuti indifferenziati dei 12 comuni iblei saranno conferiti fuori provincia. Una soluzione parziale al problema creato dalla chiusura della discarica di Cava dei Modicani dopo la decisione dell’Arpa Sicilia di non prorogare l’ordinanza del commissario dell’ex Provincia. La soluzione individuata dall’Ato 7 Ragusa, in attesa della riapertura dell’impianto , è il conferimento ad Enna e Lentini dei rifiuti dopo l’autorizzazione in tal senso arrivata da Palermo. Peri comuni, ed a caduta, per i cittadini, si tratta di spese in più per il trasporto ma anche un rallentamento del conferimento e quindi nella raccolta.

E’ stato dunque deciso che Chiaramonte, Acate e Vittoria possano conferire nella discarica di Enna mentre gli altri nove comuni sono autorizzati a conferire nella discarica di Lentini. Saranno direttamente i comuni, e non la Ssr (Società regolamentazione rifiuti), a pagare i costi del conferimento. Per tamponare una situazione che si annuncia difficile la Srr ha avviato l’iter per ottenere dalla Regione la valutazione ambientale che serve a riaprire l’impianto di Cava dei Modicani mentre il commissario del Libero Consorzio sta approntando una ordinanza per riaprire la discarica ragusana.

Intanto il commissario straordinario del libero consorzio comunale di Ragusa Salvatore Piazza fa sapere che “Erano venuti meno presupposti per emettere ordinanza per la proroga dell’utilizzo della discarica di Ragusa”.