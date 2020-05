La libreria come segnale di rinascita nel centro storico di Ragusa

Un segnale di rinascita nel centro storico della città. Dopo 4 mesi di chiusura ha riaperto i battenti la Libreria Paolino di corso Vittorio Veneto. L’evento è stato salutato anche dalla presenza del sindaco Peppe Cassì e del prefetto Filippina Cocuzza che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza ai nuovi imprenditori.

Chiara Guastella, Elio Guastella, Antonio Scribano hanno voluto riportare in vita una delle librerie inserite nel 2007 nell’elenco delle ”librerie storiche ed antiquarie d’Italia” che ha sempre rappresentato un punto di riferimento per i lettori e per il centro storico. La riapertura segna una inversione di tendenza soprattutto in un momento particolarmente difficile per la vita della città.