“Corridoio protetto” Sicilia Malta e viceversa per la ripresa economica?

Un “corridoio protetto” Sicilia Malta e viceversa per favorire la ripresa economica delle 2 isole, sulla spinta della Fase 2, rilanciando il settore turistico in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle regole anti coronavirus e con l’obiettivo primario della salute collettiva. E’ la proposta avanzata da alcuni operatori economici per riprendersi dai 2 mesi di lockdown che hanno messo in ginocchio l’economia siciliana e quella maltese. La proposta nasce dalla consapevolezza che Sicilia e Malta, essendo 2 isole, sono facili da controllare e, non a caso, in queste settimane cruciali hanno fatto registrare il numero più contenuto di contagi e di perone decedute rispetto alle altre regioni d’Italia e a livello globale.

Il “corridoio protetto”, nell’auspicio degli operatori commerciali, che adotterebbero tutti gli specifici accorgimenti in termini di sicurezza, come già fatto in queste settimane di lockdown, potrebbe contribuire ad una maggiore ripresa del settore turistico (e non solo) in vista della bella stagione, con ripercussioni positive anche in territorio ibleo, a cominciare da Pozzallo, dal cui porto partono periodicamente i catamarani ultrasicuri e controllati verso l’Isola dei Cavalieri. Il catamarano da Pozzallo, ad esempio, è uno tra i più grandi al mondo, garantendo le distanze di sicurezza dagli altri passeggeri, viaggiando in assoluta comodità anche sul ponte esterno. L’ultima parola spetterà ovviamente alle autorità locali, che, nel rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento della pandemia da covid 19, potrebbero presto prendere in considerazione la proposta, volta a salvare l’economia delle 2 isole.