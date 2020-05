In Sicilia da lunedì ripartono anche ristoranti, rosticcerie e pasticcerie

La fase 2 porta novità anche nel comparto food. Da lunedì sarà possibile recarsi in ristoranti, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, bar e pub, non potendo però consumare nei locali e nelle immediate adiacenze: in sostanza si può acquistare il cibo ma lo si dovrà consumare a casa. In molti casi è prevista la modalità di consegna a domicilio. Sarà cura di ogni attività commerciale fornire ai propri clienti gel igienizzante o guanti prima di entrare nel locale.

Tante novità anche per le società sportive autorizzate a iniziare attività amatoriali di corsa, tennis, pesca, ciclismo, vela, golf ed equitazione. In solitaria si potrà effettuare l’attività fisica anche distanti dalla propria abitazione.