Nel Ragusano nessun nuovo positivo al coronavirus: paziente esce da terapia intensiva a Modica

Nessun nuovo positivo al coronavirus ed un paziente che esce dalla terapia intensiva. Il trend positivo continua e conferma Ragusa come il territorio con il minor numero di casi in Sicilia, in tutto 5, di cui 3 in terapia intensiva e 2 in malattie infettive. Il paziente ricoverato al Maggiore di Modica, ma proveniente da fuori provincia, è stato estubato perché si era registrato un miglioramento delle sue condizioni di salute, tanto da consentire ai medici di trasferirlo al reparto di malattie infettive, sempre del Maggiore, classificato come centro di riferimento provinciale hub covid 19. Le sue condizioni sono state molto gravi per giorni, ma dopo essere stato estubato, è tornato a respirare autonomamente. Il paziente, uscito dalla terapia intensiva, non ha più bisogno dei macchinari e sta abbastanza bene. Una notizia che dà fiducia e mette in rilievo il grande lavoro del personale sanitario, che sta dando risposte concrete nonostante la pressione, senza precedenti, dovuta all’emergenza da covid-19. I medici non escludono che il giovane possa uscire al più presto e tornare a casa.