Coronavirus, il picco è passato. La Sicilia ha superato l’apice dei contagi: Ragusa provincia virtuosa

Il picco del coronavirus sembrerebbe essere passato e la morsa cala. I numeri dicono che la Sicilia ha superato l’apice dei contagi da covid 19, come dimostra la curva dei casi positivi. Il picco, come si legge nel grafico del Ministero della Salute, ha raggiunto il massimo di 11,8 per cento per ogni 100 tamponi a cavallo del 24 marzo ed ha poi cominciato a scendere fino a raggiungere il 6,6 per cento di questi ultimi due giorni. La provincia di Ragusa si è confermata la più virtuosa ed attaccata dal virus con 58 positivi, 6 ricoveri, 4 guariti e 5 morti su un totale di 175 decessi. L’andamento confortante nell’isola deriva, secondo gli esperti, dal rispetto delle misure restrittive e dall’osservanza delle regole da parte dei siciliani. Inoltre il controesodo dal nord di metà marzo di studenti e lavoratori non ha prodotto l’espansione del contagio ed anche in questo caso la quarantena ha funzionato. All’inizio dell’emergenza il tempo del raddoppio del contagio era di due giorni e mezzo mentre ora la media oggi è di 22 giorni. Un mese fa venivano scoperti otto positivi ogni cento tamponi, poi passati al 12 per cento ed ora calati a poco meno del 7 per cento.

L’epidemia, dunque, rallenta come confermano le percentuali dei tamponi e che fanno sperare gli epidemiologi che il virus possa essere contenuto. Una speranza per un ritorno ad una vita normale, pur se si dovranno osservare distanze sociali e abituarsi all’uso delle mascherine. Secondo uno studio elaborato dalla Facoltà di Statistica dell’Università di Palermo il numero medio dei nuovi contagiati si attesterà su 10 al giorno e si registrerà tra il 24 aprile ed il 10 maggio. Numeri che potranno essere gestiti con una certa tranquillità dalla rete ospedaliera siciliana e potrebbero portare un ulteriore, significativo allentamento delle restrizioni.