Acqua di nuovo potabile e disservizi idrici a Modica

E’ di nuovo potabile l’acqua dai rubinetti a Modica: è stata difatti revocata con ordinanza del sindaco (la n° 15472 del 3 aprile 2020) la disposizione secondo la quale non si poteva fare uso dell’acqua proveniente dalla rete comunale se non previa ebollizione della stessa.

A motivo di ulteriori controlli, effettuati venerdì dal personale addetto alla clorazione, è emerso che la situazione può considerarsi normalizzata.

Intanto disservizi idrici sono previsti lunedì 6 aprile dalle ore 8 nella parte nord di Modica Alta e precisamente per le utenze di via Carcere, via Loreto, I^ – II^ e III^ traversa a destra di via Loreto, via Lazio, area con struttura 118, via Trentino, via Marche, via Campania e zone ad esse limitrofe. Il motivo del disservizio è dovuto a lavori urgenti di manutenzione alla rete idrica comunale nella via Carcere, dove ci sono da riparare perdite alla conduttura. L’erogazione idrica dovrebbe normalizzarsi giovedì 9 aprile salvo complicazioni.